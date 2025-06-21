Один долларовый миллионер в минуту. Число богатых людей в мире быстро растет
21 июня 2025
15:00
381
По данным швейцарского банка UBS, только за прошлый год порог в один миллион долларов преодолели 680 тысяч человек. Это в среднем больше, чем один человек в минуту.
На английском языке их называют EMILLI от словосочетания «everyday millionaire». В свободном переводе «обычный миллионер». Или в чешском сокращении EMIL.
Речь идет о людях, которые накопили личное состояние более миллиона американских долларов (21,66 миллиона чешских крон). Их число быстро растет, и многие из них живут в Чехии. Вместе они, возможно, составили бы один районный город.
Согласно ежегодному исследованию развития личного богатства, которое проводит швейцарский банк UBS на основе данных по 56 богатым странам, в прошлом году число «EMIL» в мире выросло на 1,2 процента. Это кажется минимальным сдвигом, но в абсолютных цифрах это 680 тысяч новых миллионеров.
При сегодняшних ценах для вступления в этот клуб достаточно одной большой квартиры в Праге в сочетании с хорошо оборудованным домом в хорошем месте. В мире таким имуществом обладают более 56 миллионов человек, что примерно равно населению Италии.
В самой многочисленной группе от одного до пяти миллионов долларов в прошлом году было 52 миллиона человек, что в четыре раза больше, чем в 2000 году. В четыре раза больше и объем имущества, находящегося в руках «ЭМИЛов». По данным UBS, в прошлом году он достиг 107 триллионов долларов. Обе цифры — количество миллионеров и стоимость их состояния — по прогнозам UBS, будут расти и дальше.
Обычные «ЭМИЛы», по данным UBS, часто остаются незамеченными, но являются влиятельной и значимой группой. Большее внимание обычно привлекает вершина пирамиды, то есть долларовые миллиардеры, которым посвящены рейтинги и которые часто известны во всем мире как владельцы известных компаний и брендов.
Согласно UBS, сегодня состояние более миллиарда долларов имеют 2860 человек. По рейтингу Forbes, их 2933, из них 11 из Чехии, во главе с Ренатой Келлерной, Карлом Комарком и Даниэлем Кржетинским. Конкурирующий рейтинг Bloomberg месяц назад включил в этот список оружейника Михала Стрнада.
Согласно UBS, большинство богатых людей — и более половины всего личного состояния (см. график) — проживают в США и Китае, что логично, учитывая многочисленное население и мощность экономики этих стран.
В выборке стран, отслеживаемых банкирами UBS, есть и Чехия. Однако итоговое исследование мало что говорит о небольших странах. Абсолютные цифры обычных миллионеров по отдельным странам банк не опубликовал, по Чехии — но также, например, по Японии или Германии — он лишь указывает на небольшое снижение за прошлый год, в Чехии на 1,5 процента.
Исследование не содержит объяснения, почему именно Чехия теряет позиции. Одной из возможностей является прошлогоднее укрепление доллара по отношению к кроне, аналогично японскому иене.
По другим оценкам, в Чехии, напротив, число богатых людей постоянно растет. По последним данным банка J&T, которая долгое время отслеживает ситуацию в Чехии и Словакии, в Чехии насчитывается от 30 до 35 тысяч человек с располагаемым имуществом более миллиона долларов.
Речь идет о людях, которые накопили личное состояние более миллиона американских долларов (21,66 миллиона чешских крон). Их число быстро растет, и многие из них живут в Чехии. Вместе они, возможно, составили бы один районный город.
Согласно ежегодному исследованию развития личного богатства, которое проводит швейцарский банк UBS на основе данных по 56 богатым странам, в прошлом году число «EMIL» в мире выросло на 1,2 процента. Это кажется минимальным сдвигом, но в абсолютных цифрах это 680 тысяч новых миллионеров.
При сегодняшних ценах для вступления в этот клуб достаточно одной большой квартиры в Праге в сочетании с хорошо оборудованным домом в хорошем месте. В мире таким имуществом обладают более 56 миллионов человек, что примерно равно населению Италии.
В самой многочисленной группе от одного до пяти миллионов долларов в прошлом году было 52 миллиона человек, что в четыре раза больше, чем в 2000 году. В четыре раза больше и объем имущества, находящегося в руках «ЭМИЛов». По данным UBS, в прошлом году он достиг 107 триллионов долларов. Обе цифры — количество миллионеров и стоимость их состояния — по прогнозам UBS, будут расти и дальше.
Обычные «ЭМИЛы», по данным UBS, часто остаются незамеченными, но являются влиятельной и значимой группой. Большее внимание обычно привлекает вершина пирамиды, то есть долларовые миллиардеры, которым посвящены рейтинги и которые часто известны во всем мире как владельцы известных компаний и брендов.
Согласно UBS, сегодня состояние более миллиарда долларов имеют 2860 человек. По рейтингу Forbes, их 2933, из них 11 из Чехии, во главе с Ренатой Келлерной, Карлом Комарком и Даниэлем Кржетинским. Конкурирующий рейтинг Bloomberg месяц назад включил в этот список оружейника Михала Стрнада.
Согласно UBS, большинство богатых людей — и более половины всего личного состояния (см. график) — проживают в США и Китае, что логично, учитывая многочисленное население и мощность экономики этих стран.
В выборке стран, отслеживаемых банкирами UBS, есть и Чехия. Однако итоговое исследование мало что говорит о небольших странах. Абсолютные цифры обычных миллионеров по отдельным странам банк не опубликовал, по Чехии — но также, например, по Японии или Германии — он лишь указывает на небольшое снижение за прошлый год, в Чехии на 1,5 процента.
Исследование не содержит объяснения, почему именно Чехия теряет позиции. Одной из возможностей является прошлогоднее укрепление доллара по отношению к кроне, аналогично японскому иене.
По другим оценкам, в Чехии, напротив, число богатых людей постоянно растет. По последним данным банка J&T, которая долгое время отслеживает ситуацию в Чехии и Словакии, в Чехии насчитывается от 30 до 35 тысяч человек с располагаемым имуществом более миллиона долларов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
21 ИЮНЯ 2025
1281
12:00
20 ИЮНЯ 2025
1303
09:30
20 ИЮНЯ 2025
954
08:00
20 ИЮНЯ 2025
735
19:30
19 ИЮНЯ 2025
2171
18:00
19 ИЮНЯ 2025
1366
13:30
19 ИЮНЯ 2025
1633
11:00
19 ИЮНЯ 2025
1018
08:30
19 ИЮНЯ 2025
5563
22:00
18 ИЮНЯ 2025
2828
16:30
18 ИЮНЯ 2025
1762
12:00
18 ИЮНЯ 2025
1096
10:30
18 ИЮНЯ 2025
1549