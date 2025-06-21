Один долларовый миллионер в минуту. Число богатых людей в мире быстро растет

Новости 420on 21 июня 2025 15:00 381

По данным швейцарского банка UBS, только за прошлый год порог в один миллион долларов преодолели 680 тысяч человек. Это в среднем больше, чем один человек в минуту.