Исследование: треть школьников в Чехии используют ИИ

Новости 420on 20 июня 2025 09:30 282

Треть учеников начальной школы считают, что не нужно учить материал наизусть, столько же учеников используют искусственный интеллект (ИИ) при подготовке к школе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Национального института SYRI. По словам исследователя Томаша Линтнера, чешская система образования пока не реагирует на использование искусственного интеллекта в достаточной мере.