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Исследование: треть школьников в Чехии используют ИИ

Новости 420on
20 июня 2025
09:30
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Треть учеников начальной школы считают, что не нужно учить материал наизусть, столько же учеников используют искусственный интеллект (ИИ) при подготовке к школе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Национального института SYRI. По словам исследователя Томаша Линтнера, чешская система образования пока не реагирует на использование искусственного интеллекта в достаточной мере.
«С 2022 и 2023 годов, когда произошел бум доступности творческого искусственного интеллекта, студенты переживают ценностный переворот. Все больше из них считают, что уже не важно изучать некоторые предметы и заучивать материалы наизусть», — сказал Линтнер.

Исследования показывают, что инструменты ИИ чаще используют ученики, которые по сравнению с другими имеют худшие оценки по математике и чешскому языку, а также имеют более низкий уровень реальных знаний по этим предметам. Однако ученые пока не могут определить, является ли использование ИИ причиной или следствием более низкого уровня знаний.

«Поскольку наши исследования показывают, что более широкое использование искусственного интеллекта при подготовке к школе не приводит автоматически к улучшению знаний и умений, крайне важно научить учащихся эффективно и этично использовать ИИ. В настоящее время различные организации проводят тренинги для учителей по тому, как они могут использовать инструменты ИИ в преподавании и как преподавать искусственный интеллект.

Однако эти курсы охватывают далеко не всех учителей и все соответствующие области. Наши исследования показывают, что именно ученики часто лучше знают, как использовать искусственный интеллект, чем их учителя», — добавил исследователь.

По мнению ученых, то, что ученики опережают учителей в использовании ИИ, связано с функционированием чешских школ. Учителя загружены не только самим преподаванием, но и другими связанными с ним видами деятельности, а их собственное образование отнимает у них свободное время. Томаш Линтнер отмечает, что искусственный интеллект является одновременно вызовом и возможностью. «Все зависит от того, как к этому вопросу подойдет система образования. Если эта возможность будет использована, это принесет хорошие результаты. Различные исследования показывают, что при правильном использовании искусственного интеллекта и освоении им детей и учителей это может привести к повышению мотивации учащихся к обучению и улучшению результатов обучения», — добавил он.
технологии образование дети Чехия школы
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