Зеленский: Некоторые чешские компании поставляют в Россию оборудование для производства оружия

Новости 420on 22 июня 2025 11:00 943

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые компании, в том числе чешские и немецкие, по-прежнему поставляют в Российскую Федерацию оборудование для производства оружия. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на слова Зеленского, сказанные журналистам на пресс-конференции в пятницу с эмбарго до субботы.