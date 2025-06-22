Зеленский: Некоторые чешские компании поставляют в Россию оборудование для производства оружия
22 июня 2025
11:00
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые компании, в том числе чешские и немецкие, по-прежнему поставляют в Российскую Федерацию оборудование для производства оружия. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на слова Зеленского, сказанные журналистам на пресс-конференции в пятницу с эмбарго до субботы.
«Российская Федерация получает станки из определенных стран, которые использует для производства оружия», — заявил президент Украины. Он добавил, что 15 из этих компаний являются тайваньскими, 13 — немецкими, 8 — чешскими, 6 — южнокорейскими, 3 — японскими и 3 — индийскими.
«Одна компания также поставляет небольшое количество компонентов из США», — добавил он.
Зеленский также сказал, что передал эту информацию 26 странам, включая США и Европейский союз.
«Мы настоятельно призываем всех ввести санкции против этих компаний», — добавил он.
Хотя, по его словам, он знает названия всех этих компаний, он их не уточнил. Также неясно, импортируют ли чешские, немецкие или другие компании оборудование напрямую в Россию или обходят санкции через третьи страны, такие как Турция, Казахстан или Армения.
Например, российский сайт The Insider в прошлом году сообщил, что в Россию поставляются чешское спортивное оружие и немецкие винтовки Blaser.
Еженедельник Spiegel в мае этого года сообщил, что россияне модернизируют свои ядерные базы с помощью материалов немецких компаний. Речь идет, например, о строительных материалах, таких как цемент, гипс, клей или изоляция. Особенно популярной является, например, баварская компания Knauf.
«Одна компания также поставляет небольшое количество компонентов из США», — добавил он.
Зеленский также сказал, что передал эту информацию 26 странам, включая США и Европейский союз.
«Мы настоятельно призываем всех ввести санкции против этих компаний», — добавил он.
Хотя, по его словам, он знает названия всех этих компаний, он их не уточнил. Также неясно, импортируют ли чешские, немецкие или другие компании оборудование напрямую в Россию или обходят санкции через третьи страны, такие как Турция, Казахстан или Армения.
Например, российский сайт The Insider в прошлом году сообщил, что в Россию поставляются чешское спортивное оружие и немецкие винтовки Blaser.
Еженедельник Spiegel в мае этого года сообщил, что россияне модернизируют свои ядерные базы с помощью материалов немецких компаний. Речь идет, например, о строительных материалах, таких как цемент, гипс, клей или изоляция. Особенно популярной является, например, баварская компания Knauf.
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