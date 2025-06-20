Чехия временно закрывает посольство в Тегеране
20 июня 2025
08:00
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Чешская Республика временно закрывает посольство в Тегеране из-за конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский. Чехи, которые срочно нуждаются в консульской помощи на территории Ирана, могут обратиться по номеру экстренной помощи +420 222 420 222.
«Из соображений безопасности, связанных с продолжающимся военным конфликтом, затрагивающим территорию Исламской Республики Иран, министр иностранных дел Ян Липавский 19 июня 2025 года принял решение о временном приостановлении работы представительства Чешской Республики в Тегеране. Эта мера действует до отмены», — сообщило министерство.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по Ирану и его военным объектам и целям, связанным с иранской ядерной программой. Он мотивировал это стремлением остановить разработку иранского ядерного оружия. Тегеран утверждает, что его ядерная деятельность носит невоенный характер. С вечера пятницы Иран также наносит ракетные удары по Израилю с помощью дронов, в то время как израильские атаки продолжаются. Обе стороны конфликта нанесли удары по гражданским объектам.
Липавский заявил на пресс-конференции в среду, что дальнейшее распространение конфликта вызывает беспокойство. «Я надеюсь, что, напротив, удастся вывести Иран на определенную дипломатическую позицию, чтобы, возможно, возобновить переговоры о том, как он будет подходить к своей ядерной программе», — добавил он.
О закрытии посольства в Тегеране в среду также объявила Португалия, ранее это сделала Швейцария. В течение нескольких дней не будут предоставлять услуги населению посольства Швеции и Нидерландов.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по Ирану и его военным объектам и целям, связанным с иранской ядерной программой. Он мотивировал это стремлением остановить разработку иранского ядерного оружия. Тегеран утверждает, что его ядерная деятельность носит невоенный характер. С вечера пятницы Иран также наносит ракетные удары по Израилю с помощью дронов, в то время как израильские атаки продолжаются. Обе стороны конфликта нанесли удары по гражданским объектам.
Липавский заявил на пресс-конференции в среду, что дальнейшее распространение конфликта вызывает беспокойство. «Я надеюсь, что, напротив, удастся вывести Иран на определенную дипломатическую позицию, чтобы, возможно, возобновить переговоры о том, как он будет подходить к своей ядерной программе», — добавил он.
О закрытии посольства в Тегеране в среду также объявила Португалия, ранее это сделала Швейцария. В течение нескольких дней не будут предоставлять услуги населению посольства Швеции и Нидерландов.
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