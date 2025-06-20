Чехия временно закрывает посольство в Тегеране

Новости 420on 20 июня 2025 08:00 331

Чешская Республика временно закрывает посольство в Тегеране из-за конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский. Чехи, которые срочно нуждаются в консульской помощи на территории Ирана, могут обратиться по номеру экстренной помощи +420 222 420 222.