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В Чехии ожидается сухой и теплый уик-энд

Новости 420on
19 июня 2025
11:00
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До конца недели в Чехии будет преимущественно пасмурно. Максимальная температура будет держаться около 25 градусов по Цельсию, а в воскресенья начнется жара.
Об этом сообщает прогноз на сайте Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

19 июня небо будет переменной облачности, в горах возможны редкие дожди. Температура может подняться до 26 градусов по Цельсию, на юго-востоке до 29 градусов.

С пятницы по воскресенье небо будет ясным, осадков метеорологи не ожидают. В пятницу температура воздуха должна достигнуть максимум 25 градусов, на северо-востоке 22 градуса по Цельсию. В субботу температура в Чехии не должна превысить 27 градусов по Цельсию, в других регионах 25 градусов. Ночи, однако, могут быть холодными с минимальной температурой ниже десяти градусов по Цельсию.

В воскресенье температура в Чехии может превысить тропические 30 градусов по Цельсию. В понедельник еще потеплеет, и термометр может показать даже 33 градуса по Цельсию, с запада придет облачность, местами пройдут дожди или грозы. Подобную погоду синоптики ожидают в течение следующей недели.
Чехия погода
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