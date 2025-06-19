Бывший доброволец из Чехии осужден за мародерство в ходе боевых действий в Украине

Городской суд Праги первоначально приговорил Симана к семи годам тюремного заключения. Высший суд Праги увеличил ему срок еще на год. На основании апелляции прокурора он признал мужчину виновным не только в грабеже, но и в службе в иностранных вооруженных силах. Симан не запросил согласия президента перед отъездом в Украину.





Апелляционный суд подчеркнул общественную пагубность поведения Симана. По его мнению, мужчина злоупотребил ситуацией для своего обогащения за счет людей, пострадавших от военного конфликта, и полученные вещи эвфемистически называл «военной добычей». Таким образом, он полностью вышел за рамки норм цивилизованного общества.







Симан отправился на Украину в марте 2022 года, прошел там базовую подготовку и получил вооружение. Вместе с группой добровольцев, которой он командовал, затем перебрался в города Ирпень и Буча. Там он должен был нести караул в окопах и проводить так называемые зачистные операции. Согласно приговору, при выполнении приказов и в свободное от службы время он похищал вещи как погибших солдат, так и гражданских лиц — например, кольца, другие драгоценности, инвестиционные слитки золота и серебра, а также наличные деньги.



В апреле 2022 года Симан был задержан украинской армией, после чего вернулся на родину. Ему грозило от восьми до 20 лет тюрьмы.





Против Симана свидетельствовали не только показания свидетелей, но и видеозаписи, которые он сам сделал в Украине. Бывший солдат оправдывался, в частности, тем, что в Украине он выполнял приказы своих начальников и что присвоение «военной добычи» было обычной практикой. Ранее он полностью отрицал вину, но в апелляционном суде изменил свою позицию.





«Сейчас, с высоты своего опыта, я очень хорошо понимаю, что это было неправильно. Я знаю, что это звучит глупо, но в тот момент мне это действительно казалось нормальным. Теперь я пришел к выводу, что это была ошибка», — сказал он в суде. Защита добивалась более мягкого наказания.