Банда чехов и иностранцев грабила загородные дома. Полиция нашла преступников

Новости 420on 21 июня 2025 09:00 1281

Четырех членов международной банды задержали в понедельник криминальные полицейские в Дворце Кралове-над-Лабем, Хоустников-Градешти и Чаславе. Трое мужчин, двое из которых иностранцы, в возрасте 30, 45 и 40 лет, и одна женщина, также иностранка (44), были задержаны спецназом.