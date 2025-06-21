Банда чехов и иностранцев грабила загородные дома. Полиция нашла преступников
21 июня 2025
09:00
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Четырех членов международной банды задержали в понедельник криминальные полицейские в Дворце Кралове-над-Лабем, Хоустников-Градешти и Чаславе. Трое мужчин, двое из которых иностранцы, в возрасте 30, 45 и 40 лет, и одна женщина, также иностранка (44), были задержаны спецназом.
Группа в Краловой-Градицком и Либерецком краях грабила дачные дома. При этом был нанесен ущерб на сумму около миллиона крон. К этому следует добавить еще 60 тысяч за поврежденное имущество.
«С осени прошлого года они в одиночку или небольшими группами врывались в дачные дома и крали все, что там находилось. Это были все инструменты, продукты питания, украшения, книги, развлекательные игры, паддлборды, лыжное снаряжение, антиквариат и другие подобные вещи. В одном случае они даже похитили сейф Mauer для длинноствольного оружия, в котором находились патроны к огнестрельному оружию», — сообщила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.
Помимо этого обвинения, мужчины, как предполагается, приобретали наркотики, а именно первоин и марихуану, которые затем продавали в районе Кралового Дворца.
«В целях осуществления своей незаконной деятельности они выезжали, например, в Хайнице, Ланжове, Кохоутов, Вышинку, Долни-Влчковице в районе Трутнова, а также в Йестржаби в Крконошах, в Поникле в районе Семилы, в деревню Старков в районе Находска и, наконец, в Янов у Рыхнова-над-Книжной», — перечислила Пижлова.
Все мужчины сейчас находятся под стражей, женщина была освобождена и находится в розыске. В случае доказательства вины им грозит до пяти лет тюремного заключения. Одному из иностранцев грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
«С осени прошлого года они в одиночку или небольшими группами врывались в дачные дома и крали все, что там находилось. Это были все инструменты, продукты питания, украшения, книги, развлекательные игры, паддлборды, лыжное снаряжение, антиквариат и другие подобные вещи. В одном случае они даже похитили сейф Mauer для длинноствольного оружия, в котором находились патроны к огнестрельному оружию», — сообщила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.
Помимо этого обвинения, мужчины, как предполагается, приобретали наркотики, а именно первоин и марихуану, которые затем продавали в районе Кралового Дворца.
«В целях осуществления своей незаконной деятельности они выезжали, например, в Хайнице, Ланжове, Кохоутов, Вышинку, Долни-Влчковице в районе Трутнова, а также в Йестржаби в Крконошах, в Поникле в районе Семилы, в деревню Старков в районе Находска и, наконец, в Янов у Рыхнова-над-Книжной», — перечислила Пижлова.
Все мужчины сейчас находятся под стражей, женщина была освобождена и находится в розыске. В случае доказательства вины им грозит до пяти лет тюремного заключения. Одному из иностранцев грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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