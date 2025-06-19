Российские СМИ говорят о «Чехзите» и превозносят Томио Окамуру

Новости и статьи 19 июня 2025 19:30 106

Родившийся в Японии националист Томио Окамура подталкивает европейскую страну к выходу из Европейского союза, пишет российский сайт «Московский комсомолец» (МК), восхваляя лидера оппозиционной политической партии SPD за то, что он хочет провести референдум о выходе Чешской Республики из ЕС.