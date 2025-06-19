Российские СМИ говорят о «Чехзите» и превозносят Томио Окамуру
19 июня 2025
19:30
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Родившийся в Японии националист Томио Окамура подталкивает европейскую страну к выходу из Европейского союза, пишет российский сайт «Московский комсомолец» (МК), восхваляя лидера оппозиционной политической партии SPD за то, что он хочет провести референдум о выходе Чешской Республики из ЕС.
Сервер отметил, что следующее правительство Чехии, вероятно, SPD не возглавит, но влияние партии может усилиться, если она войдет в коалицию с движением ANO.
«В октябре в Чехии пройдут парламентские выборы. В преддверии этого события недавно активизировавшийся крайне правый альянс стал стремительно набирать популярность. Он, по сути, возвращает в чешскую повестку дня антиевропейские настроения, а во главе всего этого стоит одна из самых евроскептических партий Европы под предводительством уроженца Японии Томио Окамуры», — сообщает российский сервер.
Окамура родился в Токио в 1972 году в семье японца и кореянки. По мнению MK, он является «националистическим смутьяном», а его партия «известна жесткой позицией по вопросам иммиграции».
Сервер напомнил, что до объединения с тремя другими партиями Окамура и его SPD отставали в опросах, но в последние месяцы они снова набирают популярность.
«В октябре в Чехии пройдут парламентские выборы. В преддверии этого события недавно активизировавшийся крайне правый альянс стал стремительно набирать популярность. Он, по сути, возвращает в чешскую повестку дня антиевропейские настроения, а во главе всего этого стоит одна из самых евроскептических партий Европы под предводительством уроженца Японии Томио Окамуры», — сообщает российский сервер.
Окамура родился в Токио в 1972 году в семье японца и кореянки. По мнению MK, он является «националистическим смутьяном», а его партия «известна жесткой позицией по вопросам иммиграции».
Сервер напомнил, что до объединения с тремя другими партиями Окамура и его SPD отставали в опросах, но в последние месяцы они снова набирают популярность.
В последнем опросе агентства STEM для CNN Prima News 13,1% респондентов заявили, что проголосовали бы именно за SPD. 21,6% поддержали бы правящую коалицию Spolu, а первое место заняло бы движение ANO с 31,2%. Сервер MK напомнил, что SPD Окамуры поддерживает не только выход из ЕС, но и выход из Североатлантического альянса.
«Стоит признать, ни одна из основных чешских партий в настоящее время не поддерживает ни одну из высказанных лидером SPD идей. Вряд ли это изменится в ближайшей перспективе, даже если партия Томио Окамуры войдет в правительство», — констатирует сервер. Однако влияние SPD может резко возрасти после выборов, «если ANO не найдет других коалиционных партнеров».
Бабиш исключил любое сотрудничество с партиями из нынешнего правительства. В январе он упомянул, что с SPD он особо не общается, однако в феврале прошлого года он сказал, что не исключает сотрудничества.
Помимо Окамуры, российские СМИ полюбили и заместителя председателя движения ANO Карла Гавличека, который в январе заявил, что, если ANO победит на парламентских выборах, он не будет продолжать чешскую инициативу по боеприпасам. По его словам, Украина ежедневно теряет территории и «переговорная позиция Украины с каждым днем ухудшается».
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