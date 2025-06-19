Интерес к изучению русского языка в Чехии падает, растет популярность испанского языка
19 июня 2025
08:30
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Языковые школы отменяют курсы русского языка из-за отсутствия интереса, следует из информации школ, с которыми связалось Чешское телевидение. По их мнению, главной причиной является война в Украине. С начала конфликта количество студентов резко сократилось. Напротив, растет интерес к испанскому языку. По словам опрошенных языковых школ, он популярен благодаря культуре и популярности отдыха в испаноязычных странах.
Интерес к изучению русского языка в языковых школах сейчас минимален. «Спрос на курсы для начинающих среди населения упал почти до нуля», — подтверждает директор языковой школы Glossy Давид Дворский. Падение интереса зафиксировали и другие опрошенные школы, поэтому некоторые из них полностью отказались от преподавания русского языка. «Последние три года студентов можно пересчитать по пальцам одной руки», — говорит о ситуации владелец языкового центра Correct Вацлав Солих.
Опрошенные языковые школы сходятся во мнении, что резкий спад произошел после того, как Москва в полную силу вторглась в Украину в феврале 2022 года. «Если сравнить 2020/2021 и 2024/2025 учебные годы, то осталось только около 27% от первоначального объема часов, посвященных изучению русского языка», — подсчитывает директор языковой школы Lingua Centrum Симона Шкуркова.
В языковом центре Correct количество курсов постепенно сократилось с пяти до двух, а в феврале этого года закончился последний. Значительное снижение интереса к этому языку подтверждает и директор языковой школы Spěváček Мартин Хейхал: «В настоящее время у нас только пять курсов русского языка с семью студентами. До вторжения у нас было 34 курса с 65 студентами».
Русский язык теряет смысл для чехов
По мнению опрошенных языковых школ, потеря интереса к изучению русского языка связана с тем, что для него нет применения. «Когда вы не можете вести бизнес и учиться в России, люди не видят необходимости учить русский», — говорит Солих. Таким образом, русский язык постепенно исчезает из предложения обычных групповых курсов для общественности. «Я считаю наиболее вероятным постепенный, но долгосрочный переход русского языка с устойчивого места среди „крупных“ языков в нашем контексте в список второстепенных», — прогнозирует Дворский.
Русский язык изучают только отдельные люди, которые имеют личные связи с этой страной. «На курсы русского языка в основном записываются люди, которые интересуются, например, классической русской литературой, или у которых там есть родственники или предки, и которые интересуются русской культурой», — добавляет Шкуркова.
Испанский язык привлекает
Напротив, на первый план выходят языки летних направлений, в первую очередь испанский. В Lingua Centru предлагается более ста курсов. «По сравнению с 2020/2021 учебным годом это увеличение на 68%», — говорит Шкуркова. В языковой школе Spěváček также постоянно добавляют курсы, чтобы удовлетворить повышенный спрос. В настоящее время там изучают испанский 433 студента, почти на 200 больше, чем четыре года назад. Популярность подтверждают и другие языковые школы.
«У молодых людей растет интерес к испанскому языку», — сообщила преподавательница Академии Грейс Эдита Губова. Все большую популярность приобретает итальянский язык, но рост не столь значительный. «Испанский язык имеет преимущество перед итальянским в том, что он более востребован в других странах мира — в Мексике, Южной Америке», — описывает Шкуркова.
Испанский язык популярен еще и потому, что на нем говорят в курортных местах, куда часто ездят чехи: «Испанский — это сексуальный язык, везде, где на нем говорят, тепло, расслабленная атмосфера, улыбающиеся люди, спокойствие».
По данным опрошенных школ, студенты изучают испанский скорее как хобби. «В сфере корпоративного обучения интерес не так велик», — подтверждает Дворский. Большинство заинтересованных — молодые люди, которых интересует испанская культура. «Большая часть студентов учится по причинам, которые мы называем „лайфстайловыми“. Им нравится культура, образ жизни, они смотрят фильмы, слушают испанские и латиноамериканские песни», — добавляет Хейхал.
Опрошенные языковые школы сходятся во мнении, что резкий спад произошел после того, как Москва в полную силу вторглась в Украину в феврале 2022 года. «Если сравнить 2020/2021 и 2024/2025 учебные годы, то осталось только около 27% от первоначального объема часов, посвященных изучению русского языка», — подсчитывает директор языковой школы Lingua Centrum Симона Шкуркова.
В языковом центре Correct количество курсов постепенно сократилось с пяти до двух, а в феврале этого года закончился последний. Значительное снижение интереса к этому языку подтверждает и директор языковой школы Spěváček Мартин Хейхал: «В настоящее время у нас только пять курсов русского языка с семью студентами. До вторжения у нас было 34 курса с 65 студентами».
Русский язык теряет смысл для чехов
По мнению опрошенных языковых школ, потеря интереса к изучению русского языка связана с тем, что для него нет применения. «Когда вы не можете вести бизнес и учиться в России, люди не видят необходимости учить русский», — говорит Солих. Таким образом, русский язык постепенно исчезает из предложения обычных групповых курсов для общественности. «Я считаю наиболее вероятным постепенный, но долгосрочный переход русского языка с устойчивого места среди „крупных“ языков в нашем контексте в список второстепенных», — прогнозирует Дворский.
Русский язык изучают только отдельные люди, которые имеют личные связи с этой страной. «На курсы русского языка в основном записываются люди, которые интересуются, например, классической русской литературой, или у которых там есть родственники или предки, и которые интересуются русской культурой», — добавляет Шкуркова.
Испанский язык привлекает
Напротив, на первый план выходят языки летних направлений, в первую очередь испанский. В Lingua Centru предлагается более ста курсов. «По сравнению с 2020/2021 учебным годом это увеличение на 68%», — говорит Шкуркова. В языковой школе Spěváček также постоянно добавляют курсы, чтобы удовлетворить повышенный спрос. В настоящее время там изучают испанский 433 студента, почти на 200 больше, чем четыре года назад. Популярность подтверждают и другие языковые школы.
«У молодых людей растет интерес к испанскому языку», — сообщила преподавательница Академии Грейс Эдита Губова. Все большую популярность приобретает итальянский язык, но рост не столь значительный. «Испанский язык имеет преимущество перед итальянским в том, что он более востребован в других странах мира — в Мексике, Южной Америке», — описывает Шкуркова.
Испанский язык популярен еще и потому, что на нем говорят в курортных местах, куда часто ездят чехи: «Испанский — это сексуальный язык, везде, где на нем говорят, тепло, расслабленная атмосфера, улыбающиеся люди, спокойствие».
По данным опрошенных школ, студенты изучают испанский скорее как хобби. «В сфере корпоративного обучения интерес не так велик», — подтверждает Дворский. Большинство заинтересованных — молодые люди, которых интересует испанская культура. «Большая часть студентов учится по причинам, которые мы называем „лайфстайловыми“. Им нравится культура, образ жизни, они смотрят фильмы, слушают испанские и латиноамериканские песни», — добавляет Хейхал.
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