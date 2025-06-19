Интерес к изучению русского языка в Чехии падает, растет популярность испанского языка

Новости 420on 19 июня 2025 08:30 572

Языковые школы отменяют курсы русского языка из-за отсутствия интереса, следует из информации школ, с которыми связалось Чешское телевидение. По их мнению, главной причиной является война в Украине. С начала конфликта количество студентов резко сократилось. Напротив, растет интерес к испанскому языку. По словам опрошенных языковых школ, он популярен благодаря культуре и популярности отдыха в испаноязычных странах.