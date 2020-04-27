28 апреля москвичи, находящиеся в Чехии, смогут попасть домой

Жители Москвы и Московской области смогут вернуться из Чехии в Россию на самолете — вывозной рейс запланирован на вторник, 28 апреля. Об этом сообщило посольство РФ в Чехии.

Фото: Shutterstock

Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса № AFL Прага — Москва запланирован на 11:00 28 апреля 2020 года (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области. Зарегистрироваться на рейс необходимо на портале госуслуг по ссылке.

Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

Если у гражданина был билет на рейс любой российской авиакомпании и он не был сдан, перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе, говорится в сообщении посольства.

Источник: Посольство РФ в Чехии