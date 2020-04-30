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Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Марина Коханкова 880 1
Гражданам России с разрешением на постоянное проживание за границей позволили покинуть Россию. Сделать это можно будет только один раз.
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

В постановлении указывается, что речь идет о возможности однократного выезда за пределы России. Срок, в течение которого будет действовать эта мера, в документе не уточняется.

Ранее выехать из России можно было лишь иностранцам.

Источник: РБК
 

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Россия коронавирус гражданство иностранцы
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