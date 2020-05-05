Автобусы и поезда смогут пересекать границу c 11 мая

С 11 мая железнодорожные и автобусные перевозки за рубеж возобновятся. Соответствующее предложение министра промышленности и торговли Чехии Карела Гавличка правительство одобрило в понедельник.

«Мы также снимаем ограничения на перевозки. Я предложу правительству отменить запрет на международные железнодорожные и автобусные перевозки с 11 мая», — написал Гавличек в Twitter. Впоследствии он подтвердил, что правительство одобрило это предложение.

Запрет на международные перевозки для всех пассажирских перевозчиков действует с 14 марта. Некоторые перевозчики ранее объявили, что они готовы быстро восстановить свои международные маршруты, если правительственный запрет будет снят.

Две недели назад правительство также разрешило людям выезжать за пределы Чешской Республики. После возвращения в страну чехи должны будут предъявить тест на коронавирус с отрицательным результатом не старше 4 дней. В противном случае гражданин должен будет провести 14 дней в карантине.

Проблема в том, что многие соседние государства закрыли границы для иностранцев, поэтому чехи все равно не смогут попасть в большинство стран. Глава МИД Чехии ранее заявил, что границы с соседними государствами могут быть открыты в июле.

Источник: novinky.cz