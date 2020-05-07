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На выходных в Чехии будет летняя погода, на следующей неделе возможен снег

На выходных в Чехии будет летняя погода, на следующей неделе возможен снег

Марина Коханкова 803 0
На выходных температура воздуха днем составит 20-25 градусов тепла, однако уже в понедельник похолодает и пройдут дожди, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На выходных в Чехии будет летняя погода, на следующей неделе возможен снег

«В течение продолжительных выходных теплый воздух будет поступать в Чешскую Республику с юго-запада, что приведет к летним температурам. Облачность также будет уменьшаться, затем в республику придут дожди и похолодает. В понедельник в отдельных районах мы ожидаем дожди со снегом, в горах выпадет до 25 см мокрого снега», — сказала Гонсова.

В четверг будет облачно с прояснениями. Самые высокие дневные температуры составят +16...+20°C. В пятницу ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью снизится до 1-5 градусов выше нуля, возможны заморозки. Днем столбик термометра покажет +19...+23°C.

В субботу и воскресенье будет переменная облачность, ночью до 5-9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +21...+25°C.

В понедельник в республику придет холодный фронт, в отдельных районах пройдут дожди со снегом. Во вторник и среду количество осадков уменьшится, однако температура воздуха ночью не превысит 2 градуса Цельсия, возможен гололед. Днем будет 8-12 градусов тепла.

Источник: novinky.cz

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