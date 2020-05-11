В понедельник люди с 7 утра стояли в очереди перед магазином Ikea в Праге

Люди начали собираться перед магазином рано утром. Хотя Ikea открывается в 9 часов утра, очередь, в которой покупатели стояли в три ряда, формировалась с семи часов. Ikea ограничила максимальное количество покупателей, которые могут находиться в магазине, — 1200 человек. У входа стоял охранник с термометром для измерения температуры у посетителей.
Открытая парковка была почти заполнена, а крытый гараж не работал. Детский уголок и ресторан в магазине также закрыты.
С понедельника помимо крупных торговых центров в Чехии открылись летние террасы ресторанов, кинотеатры, музеи и галереи, а также салоны красоты.
Источник: novinky.cz