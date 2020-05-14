Хорватия решила открыть границы для иностранных туристов

С 9 мая иностранцы могут пересечь границу с Хорватией, если у них есть «экономический интерес» для пребывания в стране. По информации издания Jutarnji list, на практике это правило распространяется на всех туристов, которые забронировали жилье в Хорватии.

С юридической точки зрения, допуск туристов в страну противоречит рекомендациям местного Министерства здравоохранения, которое разрешило иностранцам пересекать границу только в том случае, если они докажут право собственности на недвижимость или судно в Хорватии или приедут в страну на похороны. Второе исключение — люди, приглашенные в Хорватию хозяйствующим субъектом. Третье исключение относится к иностранцам, которые имеют «экономический интерес» в Хорватии. И, согласно выводам газеты, туристы из-за рубежа попадают в эту категорию, хотя в официальных документах это нигде не упоминается.

По данным газеты, на эти три категории не распространяется 14-дневный обязательный карантин по прибытии в Хорватию. Эта информация была также косвенно подтверждена министром внутренних дел Хорватии Довором Божиновичем, который заявил на пресс-конференции в понедельник, что те, кто предъявит на границе ваучер на пребывание в отеле или пансионате, смогут въехать в страну без каких-либо проблем. «Въехать в страну могут хорваты, иностранцы, прежде всего граждане Европейского союза, если, конечно, у них есть бронирование гостиниц и они будут соблюдать все установленные меры», — сказал Божинович.

Министр добавил, что окончательное решение о порядке открытия границ будет принято на уровне всего Европейского союза.

Источник: novinky.cz