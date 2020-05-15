С 25 мая можно будет проводить мероприятия с участием до 300 человек

С 25 мая, в дополнение к открытию ресторанов, баров и бассейнов, будет разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 300 человек. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Адам Войтех.

С этой даты люди, которые занимаются спортом, также смогут пользоваться душевыми и туалетами на спортивных объектах. Ограничение в 300 человек распространяется и на спортивные мероприятия.

Бары и рестораны будут закрываться в 11 часов вечера. Посетители ресторанов во время употребления еды и напитков не должны будут носить медицинские маски, однако когда они покидают стол, они должны будут надеть маску. Средства защиты дыхательных путей должны будут носить и сотрудники ресторанов. Расстояние между столами, за которыми может сидеть группа людей, должно составлять не менее двух метров. При входе в ресторан будут установлены дезинфицирующие средства.

Кроме того, зоопарки и ботанические сады откроют свои внутренние павильоны, возможны будут посещения медицинских и социальных учреждений.

По словам министра, школьное обучение будет факультативным до конца июня, то есть до конца учебного года. Ученики и студенты, оставшиеся дома, смогут продолжить дистанционное обучение. В школьных группах будет максимум 15 учеников.

Источник: novinky.cz