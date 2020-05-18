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В детском саду в Праге двое детей заразились коронавирусом

В детском саду в Праге двое детей заразились коронавирусом

Марина Коханкова 1761 0
Детский сад Гагаринова в пражском районе Суходол закрыт на карантин. У первого ребенка коронавирусная инфекция была подтверждена в субботу, 16 мая, сегодня стало известно о втором случае заражения.
Фото: PETR TOPIČ, MAFRA
В детском саду в Праге двое детей заразились коронавирусом

Первоначально из-за карантина была закрыта только одна группа, в которой находился зараженный ребенок.

«Эпидемиологическая станция сообщила мне, что у другого ребенка был положительный результат на Covid-19. По указанию эпидемиологов мы должны закрыть детский сад до пятницы, 29 мая», — сообщил директор сада Станислав Зелены, добавив, что карантин может продлиться дольше.

По словам Зелены, гигиеническая станция вызовет семьи учеников, которые посещали детский сад на прошлой неделе, и персонал заведения для тестов на коронавирус. «Мы собираем контакты родителей тех детей, которые были в саду на прошлой неделе. Поэтому не все дети из детского сада и их семьи должны пройти тестирование», — пояснил директор. Он добавил, что оба ребенка с инфекцией посещали одну и ту же группу. В учебном заведении соблюдались все гигиенические меры, включая использование дезинфекции и частое мытье рук.

Согласно опросу Чешской школьной инспекции, около 95% детских садов в республике закрылись в марте и апреле в связи с эпидемией коронавируса. Некоторые из них возобновили работу в начале мая, другие готовятся к открытию. Согласно выводам школьной инспекции, большинство садов смогут возобновить работу во второй половине мая.

Источник: lidovky.cz

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Темы
коронавирус Чехия детский сад дети
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