Убрать брошенный автомобиль с улиц Праги будет проще

Благодаря поправке к закону о дорогах, которая вступила в силу в конце апреля, устранение брошенных автомобилей с улиц Праги в будущем будет проще.

В законе не было четко определено, какой автомобиль признается непригодным для использования и подлежит ликвидации. Теперь в законе указано, что устранению подлежит автомобиль, который припаркован с нарушением действующих правовых норм или технически непригоден для движения по дорогам. Соответствующие изменения будут внесены в устав предприятия Správа služeb hl. m. Prahy после утверждения городским советом Праги.

«Ошибки в законодательстве вызвали невероятное скопление брошенных автомобилей на улицах городов. Эти автомобили, которые никто не использует, заблокировали столь необходимые парковочные места для жителей. Я рад, что закон изменен, и это позволит нам эффективно бороться с этим явлением. Если граждане увидят такой автомобиль, они могут сообщить об этом на портале Změňte.to. Их запрос будет немедленно передан для принятия дальнейших мер», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

«Отдельные районы города давно жаловались на брошенные автомобили на улицах, которые занимали парковочные места. Поэтому мы приветствуем любой инструмент, который позволит нам эффективно решать эту проблему», — добавил заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Источник: praha.eu