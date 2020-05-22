Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась

После ослабления ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса, ситуация в Чехии не ухудшилась. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех.

По его словам, в стране появляются отдельные очаги эпидемии, в том числе в Праге. «Это сигнал для жителей Праги соблюдать установленные гигиенические правила», — сказал Войтех.

Растет количество заболевших в Моравско-Силезском регионе — здесь у 130 работников шахты Дарков чешского горнодобывающего предприятия OKD в Карвине был подтвержден covid-19.

Более 66% инфицированных коронавирусом уже вылечились, сокращается число госпитализированных пациентов.

Войтех подчеркнул, что министерство постарается значительно увеличить охват населения вакцинацией против гриппа, чтобы вспышка гриппа не совпала с возможной второй волной эпидемии коронавируса.

По данным на 22 мая, в Чехии зафиксировано 8 757 инфицированных, 306 человек скончались, 5 932 выздоровели. Согласно прогнозам IHIS, на конец мая в стране может быть около 9430 подтвержденных случаев.

Источник: novinky.cz