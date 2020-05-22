Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась

По его словам, в стране появляются отдельные очаги эпидемии, в том числе в Праге. «Это сигнал для жителей Праги соблюдать установленные гигиенические правила», — сказал Войтех.
Растет количество заболевших в Моравско-Силезском регионе — здесь у 130 работников шахты Дарков чешского горнодобывающего предприятия OKD в Карвине был подтвержден covid-19.
Более 66% инфицированных коронавирусом уже вылечились, сокращается число госпитализированных пациентов.
Войтех подчеркнул, что министерство постарается значительно увеличить охват населения вакцинацией против гриппа, чтобы вспышка гриппа не совпала с возможной второй волной эпидемии коронавируса.
По данным на 22 мая, в Чехии зафиксировано 8 757 инфицированных, 306 человек скончались, 5 932 выздоровели. Согласно прогнозам IHIS, на конец мая в стране может быть около 9430 подтвержденных случаев.
Источник: novinky.cz