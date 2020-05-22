Полностью отменить требование носить маски планируют в конце июня

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что, предположительно, не носить медицинские маски в помещениях и общественном транспорте можно будет с конца первого летнего месяца.

Войтех уточнил, что дата может быть сдвинута в зависимости от актуальной эпидемиологической ситуации. Стоит отметить, что предыдущие послабления мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в итоге происходили раньше, чем изначально планировалось.

С понедельника, 25 мая, дыхательные пути можно будет не закрывать на улице, если на расстоянии меньше двух метров нет других людей. Сейчас уже можно не носить маски в офисах, при работе в условиях повышенных температур, при занятии спортом на улице, сдаче экзаменов, на языковых курсах и т.д. Также маски не нужны детям до двух лет и детям до семи лет, находящимся в организованных группах.

Пока по-прежнему нужно будет использовать медицинские маски в транспорте и в закрытых помещениях, например магазинах, муниципальных и государственных учреждениях, банках, салонах красоты и пр.

Источник: ceskenoviny.cz