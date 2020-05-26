Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня

С 8 июня вернуться к обучению в добровольном порядке смогут ученики начальных школ второй ступени, средних школ и студенты высших учебных заведений и консерваторий. В группах будет не более 15 человек.

Это решение было принято правительством Чехии на заседании 25 мая.

Школы не должны будут работать каждый день, как это сейчас сделано для учеников младших классов начальных школ, а в рамках своих возможностей.

«Речь не о том, чтобы работать в таком же режиме, как первая ступень начальной школы, а, скорее, о возможности проведения консультаций или классных занятий», — говорится в сообщении Министерства образования.

Если у школы недостаточно персонала или помещений для такого обучения, она не должна будет работать. Открытие школ позволит детям в том числе восстановить отношения с одноклассниками и личные контакты с учителем, полагают в Министерстве образования.

С 25 мая в Чехии были открыты начальные школы первой ступени, их в добровольном порядке до конца июня будет посещать примерно половина от общего количества учеников.

Источник: novinky.cz