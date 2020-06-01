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Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда

Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда

Марина Коханкова 3514 0
Летом чешский перевозчик RegioJet планирует организовать прямое железнодорожное сообщение между Прагой и хорватским городом Риека. Первый поезд отправится в страну 30 июня, а дополнительные остановки будут в Пардубице и Брно.
Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда

Точную стоимость билета перевозчик пока не указывает. «Мы ожидаем, что цены будут на уровне до 1000 крон за билет в одном направлении», — сказал пресс-секретарь RegioJet Алеш Ондржей.

В Хорватии перевозчик планирует ввести специальные автобусные маршруты, которые будут доставлять пассажиров непосредственно к месту отдыха на хорватском побережье.

RegioJet планирует, что поезда будут курсировать в обоих направлениях три раза в неделю (прибытие в Хорватию по средам, субботам и понедельникам).

Перевозчик уточнит детали в ближайшие дни.

Источник: novinky.cz

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Темы
Хорватия Чехия отдых Чешские железные дороги
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