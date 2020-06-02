Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах

В понедельник, 1 июня, правительство Чехии отменило обязанность носить медицинские маски и другие средства защиты дыхательных путей в закрытых и открытых бассейнах. Изменения вступят в силу 8 июня.

Люди должны будут надевать маску, только если они находятся на расстоянии менее двух метров от другого человека. Одновременно снято ограничение, согласно которому террасы ресторанов могут работать только до 11 часов вечера.

«Время работы летних террас ресторанов будет неограниченным», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Однако внутренние помещения ресторанов и баров по-прежнему должны закрываться с 11 часов вечера до 6 утра. По словам министра, когда это будет отменено, сказать сложно: все зависит от развития эпидемиологической ситуации в Чехии.

Источник: novinky.cz