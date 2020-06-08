В Чехии ликвидируют последствия наводнения

Пожарные спасли нескольких человек, которых унесло течение вышедших из берегов рек, и людей, застрявших в затопленных машинах.
Человек, погибший во время наводнения, был из области Шумвалд в Оломоуцком крае. 74-летняя женщина из Оскавы (Шумперк) пропала без вести.
«Проливные дожди не только затопили десятки домов и других зданий, но и повредили местную энергетическую и транспортную инфраструктуру. В Оскаве был разрушен мост, а в большинстве пострадавших муниципалитетов были повреждены газовые и электрические линии», — сказала Люция Балажова, пресс-секретарь пожарной службы.
К наиболее пострадавшим деревням относятся Шумвалд, в том числе поселки Бржевенец, Уничов, Долни-Суколом, Оскава и Длоуга-Лоучка, где уровень воды превышал 1 метр.
Пожарные также ночью откачивали воду из затопленных подвалов. Жители нескольких деревень были эвакуированы. «Во время эвакуации мы спасли десятки жителей из затопленных домов», — сообщила Балажова.
Пожарные продолжают устранять последствия проливных дождей. Местные власти предоставят пострадавшим от паводка жителям деревень альтернативное жилье.
Грозы обрушились на Оломоуцкий край вечером 7 июня. В некоторых местах выпало до 70 мм осадков. Паводку был присвоен третий уровень опасности.
Источник: novinky.cz