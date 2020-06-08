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В Чехии ликвидируют последствия наводнения

В Чехии ликвидируют последствия наводнения

Марина Коханкова 267 0
Во время локального наводнения в Уничовском и Шумперском районах Чехии один человек погиб, еще один пропал без вести. Десятки жителей были спасены пожарными. Предупреждение метеорологов о паводке действует в некоторых районах республики до 11 часов понедельника.
В Чехии ликвидируют последствия наводнения

Пожарные спасли нескольких человек, которых унесло течение вышедших из берегов рек, и людей, застрявших в затопленных машинах.

Человек, погибший во время наводнения, был из области Шумвалд в Оломоуцком крае. 74-летняя женщина из Оскавы (Шумперк) пропала без вести.

«Проливные дожди не только затопили десятки домов и других зданий, но и повредили местную энергетическую и транспортную инфраструктуру. В Оскаве был разрушен мост, а в большинстве пострадавших муниципалитетов были повреждены газовые и электрические линии», — сказала Люция Балажова, пресс-секретарь пожарной службы.

К наиболее пострадавшим деревням относятся Шумвалд, в том числе поселки Бржевенец, Уничов, Долни-Суколом, Оскава и Длоуга-Лоучка, где уровень воды превышал 1 метр.

Пожарные также ночью откачивали воду из затопленных подвалов. Жители нескольких деревень были эвакуированы. «Во время эвакуации мы спасли десятки жителей из затопленных домов», — сообщила Балажова.

Пожарные продолжают устранять последствия проливных дождей. Местные власти предоставят пострадавшим от паводка жителям деревень альтернативное жилье.

Грозы обрушились на Оломоуцкий край вечером 7 июня. В некоторых местах выпало до 70 мм осадков. Паводку был присвоен третий уровень опасности.

Источник: novinky.cz

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Темы
наводнение Чехия пожарники спасатели Оломоуцкий край
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