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С 8 июня Чехия отменяет ряд ограничений, связанных с коронавирусом

С 8 июня Чехия отменяет ряд ограничений, связанных с коронавирусом

Марина Коханкова 3077 1
С понедельника, 8 июня, в массовых мероприятиях смогут принимать участие до 500 человек. В кинотеатрах, концертных залах и театрах не нужно будет соблюдать дистанцию два метра. Ученики средних школ и гимназий смогут посещать учебные заведения.
С 8 июня Чехия отменяет ряд ограничений, связанных с коронавирусом

«Все цифры, которые мы оцениваем, ясно показывают, что снятие ограничений должно быть продолжено и что абсолютно не о чем беспокоиться. Эпидемия в Чешской Республике остановлена​​», — заявил руководитель Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.

С 25 мая чешские школы могли посещать ученики младших классов, а с 8 июня вернуться в школу смогут учащиеся второй ступени и средних школ. Тем не менее посещение школ не является обязательным, а директора вправе самостоятельно принимать решение о том, будут ли проходить консультации и другие занятия для учеников второй ступени.

Кинотеатры и концертные залы смогут принимать до 500 посетителей без обязательного требования соблюдать дистанцию в два метра, но их представители считают, что это послабление не сильно изменит ситуацию. Например, сеть Cinestar, которая объединяет 13 кинотеатров, приветствует увеличение лимита на количество зрителей, но не ожидает увеличения продаж.

«Отмена ограничений позволяет нам продать все места в зале, но она по-прежнему не дает нам продавать напитки и закуски», — отмечает Йиржи Брадач, исполнительный директор сети. По его словам, без попкорна и лимонада многие люди не могут представить посещение кинотеатра.

Большинство театров будут закрыты до конца июня и займутся подготовкой к новому сезону. «Уже очень поздно, об отмене ограничений необходимо знать как минимум за месяц», — пояснил директор Национального театра Йиржи Неквасил.

Музыкальные клубы по-прежнему должны будут закрываться за час до полуночи. Ограничение до пятисот человек также распространяется на посещение чешских замков, однако и там не ожидают значительных изменений. Например, посещаемость замка Леднице сейчас составляет только 40% от обычного количества туристов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Чехия коронавирус кинотеатр театр школы замок
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