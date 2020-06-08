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После трехмесячного перерыва поезда снова начали ходить в Словакию

После трехмесячного перерыва поезда снова начали ходить в Словакию

Марина Коханкова 732 0
Первые железнодорожные поезда частного перевозчика RegioJet отправились в Словакию в воскресенье. По словам пресс-секретаря компании Алеша Ондруя, поезда в Братиславу были заполнены на 50-60%, в Кошице — до 70%. Другие перевозчики возобновят железнодорожное сообщение со Словакией на этой неделе.
После трехмесячного перерыва поезда снова начали ходить в Словакию

RegioJet начал продавать билеты в пятницу. «За два часа у нас было несколько сотен бронирований, видно, что люди хотят путешествовать. Интерес к Словакии относительно высок», — сказал представитель компании. На своем сайте RegioJet сообщает, что на маршруте Прага — Кошице и обратно идут два поезда в каждом направлении, по маршруту Прага — Брно — Братислава — три поезда.

На этой неделе железнодорожное сообщение со Словакией возобновят Чешские железные дороги и частный перевозчик Leo Express. В середине июня будут добавлены другие международные железнодорожные сообщения, в частности в Австрию и Германию.

Поезда между Чехией и Словакией не ходили с 13 марта. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Чехия Словакия поезда Чешские железные дороги
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