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Как печатать на чешской клавиатуре? Комбинации клавиш для тех, кто только учит язык

Как печатать на чешской клавиатуре? Комбинации клавиш для тех, кто только учит язык

Александра Кириченко 33443
Перед большинством из тех, кто живет в Чехии, рано или поздно встает задача освоить клавиатуру с чешской раскладкой, а студентам-иностранцам приходится делать это в ударном темпе. Хотя чешская клавиатура серьезно отличается от русской и английской, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Этот материал поможет разобраться в азах.
Как печатать на чешской клавиатуре? Комбинации клавиш для тех, кто только учит язык
Для начала ответим на вопрос, как обзавестись чешской клавиатурой (если, конечно, у вас ее еще нет). Есть три основных варианта.
 
1. Если вы живете в Чехии и регулярно пишете сообщения на чешском языке, есть смысл купить полноценную клавиатуру с чешской раскладкой или ноутбук с такой клавиатурой. 
 
2. Если нет желания менять клавиатуру и хочется сэкономить, можно ограничиться наклейками или тренировать память, на первом этапе используя в качестве подсказки распечатку.
 
3. Тем, кто печатает по-чешски не так часто или пока не перебрался в страну, подойдет виртуальная клавиатура. Такие сервисы легко найти через любой поисковик.
 
Особенности чешской клавиатуры
 
Во-первых, вместо привычной QWERTY, характерной для англоязычных стран, в Чехии, как и в Германии, по умолчанию используется раскладка QWERTZ: клавиши Y и Z поменялись местами. Остальные буквы, а также основные знаки препинания, запятая и точка, расположены как обычно.
 
Во-вторых, в чешском языке благодаря диакритике больше букв, чем в русском и английском, поэтому они занимают не три ряда, а четыре. «Лишние» буквы размещены в верхнем ряду вместо цифр, поэтому, возможно, стоит завести себе клавиатуру с дополнительными цифрами справа, чтобы не прибегать к дополнительным ухищрениям для их набора или не переключаться регулярно на русский или английский.
 
Чешская раскладка клавиатурыИсточник: it-bazar.cz
 
В-третьих, кроме клавиши Shift, повышающей регистр и позволяющей набирать некоторые символы, например цифры, активно используется кнопка AltGr (alternate graphics). Она, как и комбинация левый Alt + Shift, дает возможность набирать огромное количество важных значков, от «экзотических» букв иностранных языков до знаков математических действий и обозначений евро и доллара.
 
Как набирать на чешской клавиатуре буквы с диакритикой
 
Некоторые буквы с «чарками» и «гачеками» расположены в верхнем ряду клавиатуры — вместо цифр в русском и английском. Это ě, š, č, ř, ž, ý, á, í и é, и их в таком порядке можно найти на клавишах от 2 до 0. 
 
Буква ú находится во втором ряду, на месте русской буквы х, буква ů — в третьем, на месте ж.
 
Чтобы получить прописные (заглавные) буквы с диакритикой из этого списка, нажмите CapsLock.
 
Есть еще несколько чешских букв, для набора которых придется приложить дополнительные усилия. Это более редкие ď, ň, ó и ť. Чтобы получить букву с «чаркой» (ó), нужно нажать и отпустить клавишу +, а потом «базовую» букву o. Для получения прописной (заглавной) буквы следует нажать и отпустить +, затем нажать Shift и саму «базовую» букву.
 
Если вам нужны буквы ď, ň и ť, для строчной (маленькой) буквы нажмите и отпустите комбинацию Shift и + и наберите d, n или t соответственно. Для прописной (заглавной) буквы нажимается и отпускается комбинация Shift и +, а потом Shift вместе с d, n или t.
 
Кстати, такой же способ набора (+, «базовая» буква для «чарки», Shift, +, «базовая» буква для «гачека», дополнительное нажатие Shift вместе с буквой для перехода в верхний регистр) подойдет и для более популярных букв, у которых есть выделенные клавиши, например š, č, ú.
 
Как набирать цифры на чешской клавиатуре
 
При отсутствии отдельного числового блока в правой части клавиатуры цифры придется набирать с зажатой клавишей Shift. Хорошая новость — в комбинации с ней нужно нажимать те же кнопки, на которых цифры находятся в русской и английской раскладках. Кстати, при зажатом Shift между Esc и 1 будет знак градуса, а справа от нуля — знак процента.
 
Как набирать на чешской клавиатуре самые популярные спецсимволы
 
Чаще всего наши соотечественники задаются вопросом, где в чешской раскладке находится значок @. Чтобы напечатать символ, без которого нельзя представить себе адрес электронной почты, нужно нажать правый Alt (или AltGr) и букву V. Напомним, правый Alt может заменить комбинация левого Alt и Shift. 
 
Чешская раскладка клавиатуры
Источник: dusan.pc-slany.cz
 
Возможно, вам также стоит запомнить следующие комбинации:
 
AltGr (правый Alt) плюс e (латинское) для значка евро,
AltGr (правый Alt) плюс русское ж для значка доллара,
AltGr (правый Alt) плюс c для знака &,
AltGr (правый Alt) плюс x (латинское) для знака 3,
AltGr (правый Alt) плюс ] или ъ для знака «умножить»,
AltGr (правый Alt) плюс [ или русское х для знака «разделить».
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Темы
чешский язык образование
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