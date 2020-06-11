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Польша 13 июня откроет свои границы для жителей Евросоюза

Польша 13 июня откроет свои границы для жителей Евросоюза

Марина Коханкова 500 0
13 июня Польша откроет свои границы с соседними странами, которые являются членами Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Фото: ČTK
Польша 13 июня откроет свои границы для жителей Евросоюза

Страна закрыла свои границы в марте в рамках профилактических мер против распространения коронавируса.

Польша давно поддерживает особый режим и никого не пускает в страну. 5 июня министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что пока неясно, когда Польша отменит ограничения.

«Мы приняли решение, которое касается пересечения границ. С 13 июня мы решили открыть границы для стран — членов Европейского союза», — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции. По его словам, в других странах, особенно в Латинской и Северной Америке, ситуация с коронавирусом остается сложной. «Именно поэтому мы ограничимся странами ЕС», — добавил он.

Моравецкий также сказал, что ограничительные меры в международном воздушном транспорте будут отменены с 16 июня.

В Польше, по данным Министерства здравоохранения, было зарегистрировано 27 668 случаев заражения SARS-CoV-2. Более 13 тысяч заболевших выздоровели, умер 1 191 человек.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Польша Чехия
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