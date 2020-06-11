Обязательный экзамен по математике для выпускников средних школ будет отменен

После двухчасовых дебатов сенаторы согласились отменить обязательный экзамен по математике для выпускников средних школ, который планировалось ввести в 2021 году. Таким образом, ученики смогут продолжать выбирать между математикой и иностранным языком.

Дискуссия об отмене обязательного выпускного экзамена по математике или только об его отсрочке велась довольно давно, и потенциальные выпускники средних школ не знали, придется ли им сдавать обязательный экзамен по математике в 2021 году или нет. В конечном итоге правительство решило его отменить, это предложение было поддержано депутатами чешского парламента в мае.

«Все меньше и меньше учеников выбирают математику. Кроме того, в школах наблюдается дефицит учителей математики и физики», — пояснил министр образования Чехии Роберт Плага.

«Обязательный экзамен по математике в средних школах не принесет пользы никому, даже талантливым ученикам. Это также нанесет ущерб и самой математике. Если бы все сдавали обязательный экзамен, его уровень пришлось бы понизить», — сказал заместитель председателя Сената Йиржи Ружичка.

Источник: novinky.cz