Сильные грозы и ливни обрушились на Чехию

Во многих районах Чехии из-за проливных дождей и гроз в выходных повысился уровень воды в рек. В Хрудимском районе из-за паводка люди не могут выйти из дома, в Пардубицком крае пожарные эвакуируют жителей трех деревень.

Метеорологи ужесточили предупреждение о грозах и возможном паводке для районов Среднечешского, Пардубицкого, Южно-Моравского и Злинского краев, а также для региона Высочина.

На востоке республике в деревне Пуста Рыбна (Свитавский район) вышел из берегов поток Глучал и затопил десять домов, также были повреждены дороги. Менее чем за два часа в деревне выпало 100 мм осадков.

В деревне Мичов (Хрудимский район) эвакуировано 10 домов, вода смыла два автомобиля, пострадавших среди жителей поселка нет. Первый уровень наводнения зафиксирован в четырех реках на востоке Чехии (Сазава, Лоучна, поток Кроунка и Новоградка).

В Пардубицком крае в поселке Гержманова Местце пруд вышел из берегов, вода с полей стала затоплять жилые дома через окна. Спасатели и пожарные эвакуируют жителей деревни Литомелице, Вапенны Подол и Гробоков. 14 июня в течение получаса пожарные в Пардубицком крае совершили 60 выездов.

Во многих других районах Чехии вода затопила подвалы домов, пожарные помогают местным жителям устранять последствия наводнения.

Источник: novinky.cz