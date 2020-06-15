Полицейские поймали двухметровую змею в центре Праги

На выходных полицейские поймали огромную двухметровую змею, которая, по всей видимости, убежала от заводчика. Она обосновалась в торговом пассаже недалеко от Староместской площади.

Змея выползла на улицу в субботу около 6 часов вечера, сообщила в понедельник пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова. Животное пыталось сбежать из помещения торгового пассажа, но охранники помешали ему сделать это. Змея была доставлена в приют, где ее разместили в террариуме. Пока неясно, кому она принадлежит.

«Теплая и влажная погода идеально подходит для этой тропической змеи из Южной Америки. К сожалению, в пассаже во время отдыха змею увидел случайный прохожий, которого она напугала почти до потери сознания», — сказала Сейфертова.

Источник: novinky.cz