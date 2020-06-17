Войтех: жители большинства регионов смогут снять медицинские маски в конце июня

По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, обязанность носить средства защиты дыхательных путей в большинстве регионов страны может быть отменена в конце июня, однако Праги скорее всего это не коснется.

«Мое личное мнение таково, что к концу июня должно произойти определенное ослабление мер», — сказал Войтех. Обязанность носить медицинские маски будет по-прежнему применяться в регионах, где ежедневно фиксируется увеличение количества положительных тестов на коронавирус. «У нас есть регионы, которые более затронуты, это Карвина, Прага и частично Оломоуц. Мы постараемся еще больше локализовать меры», — добавил Войтех.

Например, в Праге, где медработники выявляют около двух десятков новых случаев заражения в день, люди должны продолжать носить защитные средства дыхательных путей. Ограничения также, возможно, будут применяться в некоторых районах Среднечешского или Моравско-Силезского края. Там за последние 24 часа эпидемиологи зафиксировали еще 10 случаев заражения (в общей сложности более 1800 в регионе).

Эпидемиологи во вторник также обсудили возможное увеличение количества участников массовых мероприятий. Сейчас максимальная численность составляет 500 человек, но с понедельника этот показатель может быть удвоен. Торговые ярмарки также смогут проходить в Чехии с участием до 5000 посетителей.

С середины июня чехи также могут путешествовать в большинство европейских стран без ограничений. Однако карта стран с уровнем риска заражения коронавирусом (так называемый «светофор») все еще применяется. «Мы договорились делать обновления еженедельно, каждый понедельник. Если люди едут в страну, которая уже оранжевая, им приходится считаться с тем фактом, что ситуация в этой стране не совсем хорошая и если они едут туда, например, на 14 дней, она может «покраснеть». Поэтому, когда они вернутся, им придется пройти тест или карантин », — объяснил Войтех.

Министр также напомнил, что снятие ограничений на выезд за пределы Европы будет координироваться на уровне Европейского Союза. «У союза есть крайний срок до конца июня, если ЕС планирует открытие границ с этими странами», — добавил он.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz