МИД РФ: говорить об открытии границ пока преждевременно

Называть конкретные сроки открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях пока рано, говорится в распространенном 18 июня сообщении МИД РФ.

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано, — указали в министерстве. — На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена. Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом».

В МИД России сообщили, что с понимаем относятся к желанию зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу туристической индустрии в нормальное русло. «Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж, — подчеркнул в МИД. — В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции».

Решение об открытии внешних границ с Евросоюзом может быть принято только после того, как европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. Пока же даже Италия, которая продолжает курс на поэтапное снятие эпидемических ограничений, остается закрытой для российских туристов в соответствии с решением о сохранении закрытым внешнего периметра Евросоюза.

Кроме того, российские граждане, прибывающие в ЕС, должны быть готовы к 14-дневной изоляции в специально оборудованных учреждениях. Такие меры, в частности, введены в Великобритании и Ирландии.

Источник: ТАСС