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В Чехии за день выявлено 118 случаев заболевания коронавирусом

В Чехии за день выявлено 118 случаев заболевания коронавирусом

Марина Коханкова 79 0
В четверг, 18 июня, в Чешской Республике было подтверждено 118 случаев заражения covid-19. Это самый высокий показатель с 21 апреля, когда было зафиксировано 133 случая.
В Чехии за день выявлено 118 случаев заболевания коронавирусом

В мае и июне количество новых случаев не превышало 100 (за исключением двух дней в конце апреля и середине мая), а в последние дни количество вновь заболевших составляло около 50 человек в день. С начала эпидемии в Чехии зарегистрировано 10 280 подтвержденных случаев коронавируса. 7440 человек вылечились, 334 умерли. В настоящее время болеют 2506 пациентов.

По данным эпидемиологов, в настоящее время наблюдаются местные вспышки инфекции — в Праге, в Карвине и Моравско-Силезском регионе.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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