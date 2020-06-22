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Телефонные будки в Чехии прекратят свое существование

Телефонные будки в Чехии прекратят свое существование

Марина Коханкова 546 1
Общественные телефонные будки в следующем году исчезнут с чешских улиц. Совет Чешского телекоммуникационного ведомства (ČTÚ) решил, что государство прекратит предоставлять оператору телефонной сети О2 субсидии на обслуживание таксофонов.
Телефонные будки в Чехии прекратят свое существование

Ранее оператор O2 ежегодно получал от государства дотации в размере 35 млн крон (примерно 9000 крон на один автомат). Сейчас, согласно данным ČTÚ, в Чехии насчитывается 1150 телефонных будок.

«Мы не планируем продолжать эксплуатацию этих телефонных будок. В дополнение к уменьшению количества звонков, еще одной причина — высокие требования к обслуживанию и борьба с вандализмом. Таким образом, доходы от звонков не покрывают расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию таксофонов. Лучше мы будем вкладывать средства в развитие услуг, которые люди действительно используют», — сказала пресс-секретарь O2 Люция Юнгманнова. В конце 90-х годов прошлого века в Чехии работало более 30 тысяч телефонных будок. С тех пор их количество постепенно сокращалось из-за развития мобильных технологий.

Источник: e15.cz

 

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Темы
мобильная связь Чехия
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