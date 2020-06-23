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В магазине в Дечине вьетнамцы продавали саженцы конопли

В магазине в Дечине вьетнамцы продавали саженцы конопли

Марина Коханкова 71 0
Около 30-ти горшков с растениями каннабиса, из которых после сушки можно получить марихуану, были обнаружены таможенниками во время осмотра магазина в поселке Маркватице (Дечинский район). Обстоятельства дела расследует полиция.
В магазине в Дечине вьетнамцы продавали саженцы конопли

Была ли это плановая проверка или вмешательство на основе полученной информации, таможенники не уточнили. Также неясно, была ли установлена цена на растения каннабис и какая.

«Войдя в магазин, патруль обнаружил, что на прилавках было восемь горшков с растениями каннабиса, из которых можно получить марихуану», — сказал пресс-секретарь Таможенной службы Иржи Неедлы. Затем сотрудники таможни выпустили служебную собаку, которая обнаружила еще 22 горшка с коноплей на веранде. Растения были высотой от 10 до 30 см. 

33-летнему торговцу грозит до пяти лет тюрьмы за незаконное производство наркотиков.

Источник: novinky.cz

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Темы
марихуана Чехия магазины
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