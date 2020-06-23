В магазине в Дечине вьетнамцы продавали саженцы конопли

Около 30-ти горшков с растениями каннабиса, из которых после сушки можно получить марихуану, были обнаружены таможенниками во время осмотра магазина в поселке Маркватице (Дечинский район). Обстоятельства дела расследует полиция.

Была ли это плановая проверка или вмешательство на основе полученной информации, таможенники не уточнили. Также неясно, была ли установлена цена на растения каннабис и какая.

«Войдя в магазин, патруль обнаружил, что на прилавках было восемь горшков с растениями каннабиса, из которых можно получить марихуану», — сказал пресс-секретарь Таможенной службы Иржи Неедлы. Затем сотрудники таможни выпустили служебную собаку, которая обнаружила еще 22 горшка с коноплей на веранде. Растения были высотой от 10 до 30 см.

33-летнему торговцу грозит до пяти лет тюрьмы за незаконное производство наркотиков.

Источник: novinky.cz