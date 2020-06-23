В магазине в Дечине вьетнамцы продавали саженцы конопли

Была ли это плановая проверка или вмешательство на основе полученной информации, таможенники не уточнили. Также неясно, была ли установлена цена на растения каннабис и какая.
«Войдя в магазин, патруль обнаружил, что на прилавках было восемь горшков с растениями каннабиса, из которых можно получить марихуану», — сказал пресс-секретарь Таможенной службы Иржи Неедлы. Затем сотрудники таможни выпустили служебную собаку, которая обнаружила еще 22 горшка с коноплей на веранде. Растения были высотой от 10 до 30 см.
33-летнему торговцу грозит до пяти лет тюрьмы за незаконное производство наркотиков.
Источник: novinky.cz