В парках Брно начали косить газоны по принципу мозаики

Брно — еще один город, где решили не косить полностью все газоны, чтобы предотвратить высыхание почвы. Лужайки в районе Брно-Лесна или в Нове-Лисковце приобретут необычный облик мозаики.

Фото: René Ondroušková

Медланецкие холмы рядом с Брно — природный заповедник и дом для многих редких растений и насекомых. Защитники природы пытаются улучшить ситуацию с помощью так называемого мозаичного покоса.

«Есть места, где растут в основном охраняемые виды растений, и мы их не косим. И наоборот, есть районы с нежелательными видами растений, например тростником, их мы выкашиваем», — пояснил Вилем Юрек, глава участка охраны природы Rezekvítek.

Высокая трава и луговые цветы, оставаясь нетронутыми, помогают кормить насекомых и удерживать воду, из-за них становится меньше пыли. «Мы пытаемся оставлять как минимум 20% растений, в некоторых местах — и 50%», — сказал эколог. Такой же принцип стали соблюдать в городских парках Брно.

«Это хороший компромисс: мы косим траву вокруг скамеек и дорожек, чтобы люди могли выгуливать собак, а на лужайках для отдыха, где играют дети, оставляем траву», — пояснил староста Брно-Север Мартин Малечек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz