Жара и грозы ожидают Чехию в конце недели

В конце недели температура воздуха в Чехии будет составлять около 30 градусов выше нуля, однако ожидаются дожди и грозы, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

«В конце недели грозы вновь вернутся в Чехию. Они могут быть исключительно сильными, то есть сопровождаться проливными дождями, когда может выпасть около 50 мм осадков, и градом», — добавила Гонсова.

В пятницу синоптики прогнозируют облачность, временами дожди и грозы. Ночные температуры составят 12-16 градусов Цельсия. Днем столбик термометра поднимется до 19-23 градусов.

Самые высокие дневные температуры в субботу и воскресенье будут составлять 26-30 градусов Цельсия, в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы. После выходных облачность уменьшится, осадки прекратятся, а температура останется летняя.

В понедельник будет переменная облачность, а днем ​​— дождь. Ночные температуры сохранятся на уровне 12-16 градусов Цельсия, днем будет от 23 до 27 градусов тепла. Во вторник и среду будет ясно, ночью воздух прогреется до 13-17 градусов Цельсия. Самые высокие дневные температуры составят от 24 до 28 градусов выше нуля.

Источник: novinky.cz