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Обязанность носить медицинские маски будет отменена 1 июля, но не везде

Обязанность носить медицинские маски будет отменена 1 июля, но не везде

Марина Коханкова 331 0
Со среды, 1 июля, будет отменена обязанность носить средства защиты дыхательных путей во всех закрытых помещениях в Чехии и на открытом воздухе. Тем не менее, в регионах, где количество заражений коронавирусом увеличивается, это ограничение останется.
Обязанность носить медицинские маски будет отменена 1 июля, но не везде

Чехи начали носить медицинские маски примерно в середине марта, когда правительство объявило о запрете выходить на улицу без средств защиты дыхательных путей. С тех пор меры смягчались несколько раз. Значительное ослабление наступило 25 мая, когда обязанность носить маски осталась только при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Ежедневное увеличение числа инфицированных (свыше 260 новых случаев в субботу) связано с отдельными очагами болезни, например, регион Карвина, где сотрудников угольной шахты массово тестируют на наличие covid-19 и каждый десятый тестируемый имеет положительный результат. В некоторых населенных пунктах новых случаев заболевания не зарегистрировано в течение нескольких недель. Поэтому от массовых ограничений мы переходим к локальным ограничениям, пояснил глава министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех.

«Ношение масок в помещении или в общественном транспорте можно было бы оставить только в регионах с высоким показателем заболеваемостью covid-19. Мы будем постоянно оценивать ситуацию в регионах, и если число новых случаев где-то возрастет, гигиена примет необходимые меры на местах, чтобы ситуация в Чешской Республике оставалась под контролем, как и раньше», — сказал министр.

По словам главного эпидемиолога Ярмилы Ражовой, это не просто цифра, а спектр факторов, которые будут учитываться региональными специалистами в соответствии с тенденциями развития заболевания. По ее мнению, сейчас обязательное ношение медицинских масок должно остаться в локальных очагах, таких как Прага, Карвина, Фридек-Мистек или Либерец. Именно в этих регионах ежедневно регистрируется до десятка новых случаев. 

«Эпидемиологи в настоящее время анализируют ситуацию. Общественность будет своевременно проинформирована о регионах, в которых будут сохраняться ограничительные меры», — добавила пресс-секретарь министерства здравоохранения Клара Долакова.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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