Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.66
USD
23.72
RUB
0.33
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
01n 20 °C
В оломоуцком зоопарке родилась двойня золотистых львиных игрунок

В оломоуцком зоопарке родилась двойня золотистых львиных игрунок

Марина Коханкова 320 0
Оломоуцкий зоопарк похвастался радостной новостью. В июне здесь родилась двойня золотистых львиных игрунок. Эти животные очень редкие — в мире сейчас живут только 3000 особей.
В оломоуцком зоопарке родилась двойня золотистых львиных игрунок

Детеныши золотистой львиной игрунки родились 9 июня 2020 года, но Оломоуцкий зоопарк не объявлял об этом до вчерашнего дня. «Сегодня мы знаем, что все в порядке, и хорошие новости могут распространяться по всему миру. Отец, а затем и другие члены семьи взяли на себя заботу о детенышах после рождения, к матери они приходят только на кормление»,— рассказала зоолог Йитка Вокуркова.

Родители игрунок — это самка из французского зоопарка La Palmyre и самец из чешского зоопарка Dvůr Králové. В Оломоуце этих животных разводят с 1997 года, в зоопарке появилось на свет уже 15 детенышей маленьких обезьянок. 

Золотистые львиные игрунки занесены в Красную книгу, их местом обитания являются тропические леса Бразилии. Весят игрунки около 600-700 граммов, а продолжительность их жизни составляет от 10 до 15 лет.

Источник: tyden.cz

Рассказать всем:
Темы
зоопарк Чехия животные
Читайте
по теме 
С 22 июня отменен ряд ограничений, связанных с эпидемией
22.06.2020 10:00 Общество
С 22 июня отменен ряд ограничений, связанных с эпидемией
4489 0
В новом павильоне Пражского зоопарка можно будет увидеть тасманских дьяволов
28.05.2020 15:00 Общество
В новом павильоне Пражского зоопарка можно будет увидеть тасманских дьяволов
4660 0
В Пражском зоопарке родился еще один слоненок
09.05.2020 14:25 Общество
В Пражском зоопарке родился еще один слоненок
4206 0
В Оломоуцком зоопарке родился трубкозуб
23.04.2020 10:01 Общество
В Оломоуцком зоопарке родился трубкозуб
10124 0
Последние новости:
30
июня
На Карловом мосту установят праздничный стол длиной 515 метров
30.06.2020 13:06 Общество
На Карловом мосту установят праздничный стол длиной 515 метров
4217 0
По карте Lítačka можно будет получить скидку 50% на билеты в пражские музеи и галереи
30.06.2020 12:15 Культура
По карте Lítačka можно будет получить скидку 50% на билеты в пражские музеи и галереи
791 0
Люди, работающие по контракту, получат компенсацию от государства
30.06.2020 10:52 Экономика
Люди, работающие по контракту, получат компенсацию от государства
1847 0
29
июня
Правительство утвердило единый налог для самозанятых
29.06.2020 17:10 Экономика
Правительство утвердило единый налог для самозанятых
5869 0
Граждане 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию по электронной визе
29.06.2020 15:01 Общество
Граждане 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию по электронной визе
2179 0
МИД России ответил на заявления старосты Праги 6 о сносе памятника Коневу
29.06.2020 13:19 Политика
МИД России ответил на заявления старосты Праги 6 о сносе памятника Коневу
1576 0
В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек
29.06.2020 11:32 Общество
В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек
4832 0
Глава Минздрава: резкое увеличение новых случаев covid-19 — это не вторая волна эпидемии
29.06.2020 10:04 Общество
Глава Минздрава: резкое увеличение новых случаев covid-19 — это не вторая волна эпидемии
2988 0
28
июня
Обязанность носить медицинские маски будет отменена 1 июля, но не везде
28.06.2020 15:13 Общество
Обязанность носить медицинские маски будет отменена 1 июля, но не везде
5217 0
26
июня
ČSA может уволить 60% сотрудников
26.06.2020 15:47 Экономика
ČSA может уволить 60% сотрудников
4616 0


Мобильная версия