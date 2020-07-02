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Внутренние системы T-Mobile не работают третий день

Внутренние системы T-Mobile не работают третий день

Марина Коханкова 166 0
Третий день подряд T-Mobile решает проблемы со сбоями в работе интернет-систем, что сказывается и на клиентах. Они не могут вносить определенные изменения в свои учетные записи и менять настройки. В качестве компенсации оператор начал предлагать бесплатный мобильный интернет.
Внутренние системы T-Mobile не работают третий день

Сбои в работе внутренних систем T-Mobile пытается устранить с 30 июня. Из-за этого клиенты могут столкнуться с недоступностью каналов обслуживания, таких как горячая линия, системы обслуживания в точках продаж или мобильное приложение Můj T-Mobile.

«Ведется интенсивная работа по устранению проблемы, возникшей в дата-центре Градца-Кралове. В предыдущие часы нам удалось восстановить доступность некоторых услуг, и мы сделаем все возможное, чтобы полностью устранить сбои в кратчайшие сроки», — сказала пресс-секретарь T-Mobile Мартина Кемрова.

Однако она признала, что возобновление всех служб займет значительное время и пока неясно, будут ли все проблемы решены 2 июля. 

«Мы приносим извинения всем клиентам за проблемы и благодарим за терпение», — добавила пресс-секретарь T-Mobile.

Сбои в системах не затронули мобильную связь, отправку сообщений и телевизионное вещание — этими услугами клиенты оператора могут пользоваться в полном объеме.

Источник: novinky.cz

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Темы
мобильный телефон Чехия интернет
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