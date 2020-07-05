Кипр будет требовать от чехов отрицательный тест на covid-19 при въезде в страну

Отпуск на Кипре для чехов осложняется необходимостью предъявления отрицательного теста на коронавирус. Это затронет несколько сотен туристов в ближайшие дни, заявил 4 июля вице-президент Ассоциации туристических агентств Ян Папеж.

Если эта ситуация будет продолжаться несколько недель, она затронет несколько тысяч человек. Кроме того, по его словам, это полностью подорвало бы доверие к этому региону как месту отдыха для чешских туристов.

Кипр после текущего анализа ситуации с коронавирусом в мире перенес Чехию из категории безопасных стран (A) в категорию государств с умеренным риском инфицирования (B). С 6 июля чехи вместе с пассажирами из других стран должны будут предъявить при въезде в страну отрицательный тест на covid-19 не старше трех дней.

«Это огромное осложнение. Особенно для клиентов, у которых нет возможности пройти тест, потому что сейчас длинные выходные. Кроме того, тест стоит дорого», — сказал Папеж..

«Этот шаг со стороны Кипра не повлияет на нас, потому что в настоящее время мы не продаем туры на Кипр. Нам не пришлось отменять какие-либо туры или отправлять клиентов в другие пункты назначения», — сказал пресс-секретарь туроператора CK Fischer Ян Бездек. Андреа Резничкова, пресс-секретарь туристического агентства Invia, высказала аналогичное мнение.

На этой неделе стало известно, что Словения ужесточает пограничный режим. Соседняя Хорватия, а также Чехия и Франция были перемещены словенцами из зеленого списка эпидемиологически безопасных стран в желтый список менее безопасных государств. Вслед за Словенией Латвия и Эстония ввели для чехов ограничения на въезд в связи с ухудшением в республике эпидемиологической ситуации. Начиная со следующей недели чешским гражданам, въезжающим в эти две страны Балтии, придется проходить двухнедельный карантин. Список стран, в которые чехи не смогут въехать без ограничений, вероятно, будет продолжать развиваться.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz