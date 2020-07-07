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Лето 2020 для чехов: отдых на Шумаве за 10 тысяч крон

Лето 2020 для чехов: отдых на Шумаве за 10 тысяч крон

Марина Коханкова 667 0
Самым распространенным вариантом отдыха для чехов в этом году является отпуск на природе стоимостью от 5 до 10 тысяч крон. Чаще всего чешские семьи выбирают Шумаву, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством STEM/MARK. Около 40% людей хотят уехать за границу как минимум на один день.
Лето 2020 для чехов: отдых на Шумаве за 10 тысяч крон

Путешествия за границу для чехов в этом году значительно осложнены из-за пандемии коронавируса. Важным критерием станет информация о том, придется ли проходить карантин после возвращения из страны отдыха. Почти две трети респондентов заявили, что не планируют отпуск за границей в этом году (6% не планируют его и в Чехии). Согласно опросу, две пятых хотят уехать за границу как минимум на один день, около четверти респондентов — на неделю.

Большинство хотят остановиться в отеле или пансионе (49%) или арендовать коттедж (28%). Типичный отпуск этого года, вероятно, будет познавательным (43%). Согласно данным опроса, вторым по популярности видом летнего отдыха станет отдых на воде (21%). Самыми популярными местами отдыха для чехов будут Шумава (58%), Южная Моравия (54%) и Южная Чехия (49%).

Согласно опросу, почти половина людей (43%), которые планируют провести недельный отпуск в Чехии, готовятся потратить от 5 до 10 тысяч крон на человека. Одна треть респондентов выделила на отпуск от 10 до 20 тысяч крон на человека. Только 20% рассчитывают потратить на свой отпуск до пяти тысяч крон.

В опросе приняли участие 2500 респондентов, исследование проводилось в период с 12 по 18 июня. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус отдых отпуск Чехия деньги
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