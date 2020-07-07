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В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека

В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека

Марина Коханкова 102 0
Лобовое столкновение двух пассажирских поездов произошло на участке между станциями Pernink и Nový Hamry в Карловарском крае. В результате происшествия погибли два человека, еще 30 было ранено, сообщил пресс-секретарь областной спасательной службы Радек Гес.
В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека

Столкновение поездов произошло днем 7 июля. На месте продолжают работать пожарные и спасатели из регионов Карловы Вары и Усти-над-Лабем, а также их коллеги из немецкого города Хемниц.

Пострадавших в результате аварии может быть больше. Железнодорожная инспекция будет расследовать причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации на месте ее возникновения, сообщил пресс-секретарь ведомства Мартин Драпал.

По словам пресс-секретаря Карловарской областной больницы Владислава Подрацкого, в больнице в Карловых Варах объявлен так называемый травматологический план, который необходим в случае чрезвычайных событий, когда ожидается большое количество пострадавших.

Этот участок дороги соединяет нижнюю железнодорожную станцию Карловы Вары с немецкой станцией Йоханнгеоргенштадт.

Источник: zpravy.aktualne.cz

 

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Темы
авария Чехия поезда Чешские железные дороги спасатели
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