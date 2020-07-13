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В Йиглаве в магазинах и общественном транспорте вновь нужно будет носить медицинские маски

В Йиглаве в магазинах и общественном транспорте вновь нужно будет носить медицинские маски

Марина Коханкова 651 0
Начиная с 14 июля во всех закрытых помещениях и общественных местах Йиглавского района Чехии вводится обязанность носить средства защиты дыхательных путей. Эту информацию подтвердила мэр Йиглавы Каролина Коубова.
В Йиглаве в магазинах и общественном транспорте вновь нужно будет носить медицинские маски

«Ношение медицинских масок будет обязательным до дальнейшего уведомления. Сегодня мы договорились об этом с областной гигиенической станцией», — сказала Коубова. Люди должны будут носить средства защиты дыхательных путей в общественном транспорте, магазинах, салонах красоты. С 10 июля это правило было введено при посещении социальных и медицинских учреждений.

Посетители массовых культурных акций на открытом воздухе также должны носить маски. «Мы не будем отменять культурные мероприятия, но будем требовать носить средства защиты рта и носа. Я верю, что люди оценят, что мы не запрещаем проведение мероприятий, и несмотря на ограничения будут наслаждаться ими», — добавила Коубова.

Контролировать исполнение требований эпидемиологов будет полиция.

Йиглава занимает четвертое место по темпам роста количества заболевших коронавирусом (22 человек на 100 тысяч жителей). Хуже показатели в районах Фридек-Мистек, Кутна-Гора и Карвина, однако ситуация там стабилизируется, сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Источник: novinky.cz

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Темы
Йиглава Чехия коронавирус магазины
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