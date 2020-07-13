В Йиглаве в магазинах и общественном транспорте вновь нужно будет носить медицинские маски

Начиная с 14 июля во всех закрытых помещениях и общественных местах Йиглавского района Чехии вводится обязанность носить средства защиты дыхательных путей. Эту информацию подтвердила мэр Йиглавы Каролина Коубова.

«Ношение медицинских масок будет обязательным до дальнейшего уведомления. Сегодня мы договорились об этом с областной гигиенической станцией», — сказала Коубова. Люди должны будут носить средства защиты дыхательных путей в общественном транспорте, магазинах, салонах красоты. С 10 июля это правило было введено при посещении социальных и медицинских учреждений.

Посетители массовых культурных акций на открытом воздухе также должны носить маски. «Мы не будем отменять культурные мероприятия, но будем требовать носить средства защиты рта и носа. Я верю, что люди оценят, что мы не запрещаем проведение мероприятий, и несмотря на ограничения будут наслаждаться ими», — добавила Коубова.

Контролировать исполнение требований эпидемиологов будет полиция.

Йиглава занимает четвертое место по темпам роста количества заболевших коронавирусом (22 человек на 100 тысяч жителей). Хуже показатели в районах Фридек-Мистек, Кутна-Гора и Карвина, однако ситуация там стабилизируется, сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Источник: novinky.cz