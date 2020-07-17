МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса

Пандемия осложнила жизнь не только туристам: друг от друга оказались отрезаны многие партнеры во всем мире. Некоторые не состоящие в браке пары не виделись месяцами. Ситуация в ближайшее время может измениться, так как для въезда в Чехию будет достаточно заявления от партнера с чешским гражданством.

На этой неделе правительство разрешило въезд в Чехию гражданам шести стран, которые не входят в Евросоюз. Воссоединиться могут супруги и другие близкие родственники.

Алжбета Винклерова жила в Лондоне двенадцать лет. Осенью прошлого года она вернулась в Прагу. В июне ее друг Рэй должен был переехать к ней, однако коронавирус нарушил планы влюбленных. «В начале пандемии мы были в Лондоне, и нам пришлось разъехаться по домам: партнер улетел в Америку, а я в Чешскую Республику», — рассказывает Винклерова. С тех пор они не виделись лично из-за закрытия границ.

«Мы обычно звоним друг другу около одиннадцати часов вечера. Смотрим фильм вместе или ужинаем. Если у вас нет личного контакта, вам приходится много импровизировать», — добавляет она.

Винклерова писала письма министрам иностранных дел и здравоохранения, сообщения в Facebook и Twitter представителям политических партий, но все они остались без ответа. Винклерова и другие люди, попавшие в аналогичную ситуацию, создали сайт с описанием своих историй. По их словам, есть сотни пар, которые не видели друг друга месяцами даже при готовности соблюдать все правила (карантин, медицинское обследование, тесты и пр.).

«Я думаю, что на этой неделе мы могли бы решить данную ситуацию. В настоящее время мы все еще работаем над деталями вместе с Министерством внутренних дел», — сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Альжбета Винклерова и ее партнер надеются, что они скоро воссоединятся в Чешской Республике. Пока у таких пар есть возможность встретиться в третьей стране, например в Турции, однако там ситуация с коронавирусом гораздо хуже, чем в Чехии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz