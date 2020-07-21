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В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок

В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок

Марина Коханкова 361 0
Полиция расследует гибель трех человек, тела которых были найдены 20 июля вечером в водоеме в поселке Лгота недалеко от Пршибрама. По предварительной информации, в результате удара током утонули пожилой мужчина, его сын и внук.
В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок

Полиция получила информацию о гибели трех человек в пруду в деревне Лгота в понедельник около 22:40. Прибывший на место врач констатировал смерть трех утонувших (двоих взрослых и ребенка), сообщила спасательная служба.

По предварительной информации, пожилой мужчина решил проверить насос, который не работал. Когда он вошел в воду, его ударило током. Сын и внук бросились ему на помощь, но тоже погибли в воде.

«Причины и другие обстоятельства гибели людей являются предметом расследования сотрудников полиции Пршибрама», — сообщила пресс-секретарь полиции Люция Новакова. Она добавила, что назначено вскрытие.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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полиция Чехия
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