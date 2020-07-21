Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран

Эти государства исключили Чешскую Республику из списка «зеленых» стран в начале июля. Теперь жители Чехии могут вновь путешествовать в Латвию и Эстонию без ограничений.
Томаш Петржичек 21 июля заявил, что границы с Тунисом и Грузией также могут быть открыты для чехов. Пока идут переговоры.
По словам главы МИД, сейчас нет риска, что какое-либо из государств — членов Европейского союза исключит Чехию из списка безопасных стран. В то же время он порекомендовал, чтобы люди, которые собираются путешествовать, проверяли эпидемиологическую ситуацию в пункте назначения до отъезда.
Источник: novinky.cz