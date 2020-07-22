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Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек

Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек

Марина Коханкова 5731 0
Число людей, которые в настоящее время больны коронавирусом, впервые с начала эпидемии превысило отметку в 5000 — сейчас их 5046, сообщило Министерство здравоохранения Чехии.
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек

С начала марта, когда covid-19 был впервые обнаружен в Чешской Республике, заболели 14 324 человека. Более 8900 из них уже излечились от болезни, 360 пациентов с коронавирусом умерли.

Число зараженных росло с начала марта до 11 апреля, самый высокий показатель составил 4736 больных. Впоследствии количество активных случаев уменьшилось, однако во второй половине июня рост возобновился. В минувшие выходные число больных превысило текущий апрельский максимум и продолжает расти.

Наихудшая ситуация в настоящее время в Моравско-Силезском крае, где гигиенисты 17 июля распространили противоэпидемические меры на весь регион. Еще одна вспышка заболевания зафиксирована в регионе города Яблонец, где за последние семь дней было зарегистрировано более 24 инфицированных на 100 тысяч жителей. В связи с увеличением числа новых случаев с 24 июля люди в Либерецком крае должны будут носить медицинские маски при посещении всех медицинских и некоторых социальных учреждений, а также аптек.

Количество госпитализированных пациентов с 20 июля выросло на 11 человек (до 148), причем 20 из них находятся в тяжелом состоянии. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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