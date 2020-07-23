Адам Войтех: если ситуация не улучшится, ограничительные меры будут введены по всей стране

Если количество новых случаев заболевания будет ежедневно расти, ограничительные меры против распространения коронавируса будут приняты снова по всей стране. Например, может быть введено обязательное ношение медицинских масок в закрытых помещениях, сообщил министр здравоохранения Адам Войтех после переговоров с премьер-министром Андреем Бабишем.

На встрече Войтех и Бабиш обсуждали ухудшение эпидемиологической ситуации в Чешской Республике. В среду количество больных SARS-CoV-2 увеличилось на 247 человек, общее количество зараженных составляет 14 750 человек. При этом во вторник число новых случаев заражения коронавирусом составило 211. Сейчас больны 5 062 человека, 364 умерли.

«Эпидемиологическую ситуацию нельзя назвать положительной, цифры растут. Наиболее рискованными являются массовые акции и мероприятия в закрытых помещениях, где вероятность заражения очень высокая», — сказал Войтех после переговоров с премьер-министром.

В качестве примера он привел вечеринку в одном из пражских клубов, где во время празднования дня рождения заразились почти 70 человек. Еще около 200 будут находиться на карантине.

«Мы будем следить за развитием ситуации, нам нужно время до пятницы, чтобы посмотреть, замедлится рост новых случаев заражения или нет. Если нет, нам придется принять ряд мер на уровне Министерства здравоохранения», — сказал Войтех.



Он не исключил, что в закрытых помещениях нужно вновь будет носить средства защиты дыхательных путей, могут быть введены ограничения по количеству участников массовых мероприятий.



Источник: novinky.cz